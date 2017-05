Nintendo Classic Mini: Über 2,3 Millionen Konsolen (durch)verkauft!

Wie Reggie Fils-Aime, Präsident von Nintendo of America, gegenüber dem Time Magazine bestätigt hat, hat Nintendo über 2,3 Millionen Exemplare des Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System-Systems weltweit verkauft.

Die Mini-Konsole, welche bald einen „Nachfolger“ in Form eines SNES-Mini haben wird, erschien am 10. November in Japan (als „Nintendo Classic Mini: Family Computer“) und am 11. November in Europa und den USA.

Die Mini-Konsole ist durchverkauft. Sprich es gibt nur mehr bei kleineren Händlern um Wucherpreise das Stück „Kindheits-Vergangenheit“.

