GameStop: Nintendo Switch-Lieferungen verkaufen sich in Stunden (nicht Tagen)

GameStop erhielt (weltweit) neue Lieferungen von Nintendo Switch-Konsolen für die letzte Woche, für den Start von Mario Kart 8 Deluxe, wie wir berichteten.

Wie Merchandising-Direktor Eric Bright gegenüber Forbes bestätigte, übertrifft die neueste Nintendo-Konsole die Erwartungen des Unternehmens!

„Wir wussten, dass es ein Produkt mit einer hohen Nachfrage sein würde, aber unsere Switch-Lieferungen verkaufen nicht in Tagen, sondern in Stunden … die Nachfrage ist so hoch, dass die Verbraucher schnell reagieren müssen, um ihre Hände auf sie zu bekommen.“