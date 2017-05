Halo 3-Gamer benötigten fast zehn Jahre, um in den leeren Käfig zu kommen…

Es gibt hartnäckige Gamer. Und es gibt extrem hartnäckige Gamer. So dieses Beispiel aus der Halo 3-Community:

Im Jahr 2008 hat ein Fan mit dem Benutzernamen „OTfor2“ eine Herausforderung in einem Forum herausgegeben: In Halo 3’s „Sierra 117 Level“, bekommst du in einen „Barred-Off“-Raum, genannt „The Cage“. Jahrelang versuchten die Halo-Fans, den Stunt zu ermöglichen, aber niemand konnte es schaffen… bis jetzt!

Innerhalb der Halo-Community gibt es ein Glitch-Konzept, das als „Tricking-Herausforderungen“ bekannt ist, wo die Spieler sich gegenseitig wagen, scheinbar unmögliche Aufgaben zu erledigen.

So wurde die „The Cage“ Herausforderung geboren.

Die Trick-Community entwickelte verschiedene Teams, die gegeneinander konkurrieren würden, um diese Spieler-spezifischen Herausforderungen zu meistern. „Termacious Trickocity“ war eine solche Gruppe, welche seit Jahren versuchten – mit allen möglichen Tricks -, Glitches und Exploits, um die Herausforderung zu meistern…

„Das Zimmer ist ziemlich leer, aber der Grund, warum jeder so dringend da hin wollte, ist, weil wir nicht dort sein sollten“, sagte Aaron Sekala, einer der Mitglieder von Termacious Trickocity, gegenüber Kotaku.

Sie benötigten eine sehr lange Zeit, diesen „Meister-Glitch“ zu vervollständigen. Hartnäckigkeit zahlt sich eben aus.

„Jeder gescheiterte Versuch würde uns mehr Wissen über den Käfig geben“, sagte Sekala. „Ich denke, das ist, woher die Motivation kam: Wir fühlten, dass es möglich sein musste, weil jeder Plan uns näher und näher ans Ziel brachte. Zuerst begannen wir, unsere Charaktere in den Raum zu bringen, und dann bekamen wir schließlich unsere Leichen in den Raum. Alle diese Bausteine ​​motivierten uns zu versuchen, uns am Leben zu erhalten. „

Anfang dieses Monats, nach hunderten von Stunden der Versuche, behauptete Beharrlichkeit…

Das Meisterstück erfordert ein äußerst aufwendiges Setup, also ist es kein Wunder, dass es so lange dauert, bis es irgendetwas herauskommt. In Kürze mussten sie Spielkontrollen „erforschen“, Feinde in einer bestimmten Reihenfolge töten, drei Spieler in verschiedenen Bereichen des Levels platzieren, den Dialog in einer bestimmten Weise halten, den Hammer benutzen, den Pelikan richtig positionieren, stapeln eine Reihe von Objekten übereinander herausfinden, Cutscenes zur richtigen Zeit aktivieren […] und dann sich selbst erledigen.

„In dem Moment, in dem wir da waren, war so viel Aufregung, sowie Erleichterung“, sagte Sekala. Es ist irgendwie cool zu denken: Hey… Hunderte von Tausenden von Menschen haben Halos Kampagne gespielt, aber wir sind die einzigen, die das tun.“

Sekala stellt fest, dass die Trick-Community noch eine Reihe weiterer Herausforderungen hat, die vor Jahren herausgegeben wurden, dass noch niemand abgeschlossen ist. Die meisten dieser Herausforderungen sind speziell für Halo 3 und Halo Reach, weil neuere Halo-Spiele nicht in der gleichen Weise aufgebaut wurden.

Hier das „spannende“ Video:

Es gibt noch viele Räume in Halo 3 die man erkunden kann, im speziellen in der letzten Mission. Aber auch Halo Reach beinhaltet einen „Red Room“. Wir sind gespannt auf weitere solcher Tricks.

Was habt ihr schon mal in einem Videospiel bis zum Erbrechen ausprobiert? Sagt es uns in den Kommentaren.

