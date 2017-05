Judge Dredd: Ich bin das Gesetz – kultige Dystopie für Zuhause

Heutzutage sind die Begriffe Science Fiction und Dystopie nicht mehr aus der Medienbranche wegzudenken. Geschichten über eine wie auch immer geartete dunkle Zukunft erfreuen sich seit Jahrzehnten größter Beliebtheit.

Es ist das Dunkle und Böse, das viele Menschen fasziniert. So strahlt auch die Welt von Judge Dredd, welche auf der Comicreihe 2000 A.D. basiert, eine düstere Begeisterung aus. Judge Dredd lebt im 22. Jahrhundert, in dem ein Großteil der Erde durch zahlreiche Konflikte und Umweltkatastrophen nahezu unbewohnbar geworden ist. Die Überlebenden organisieren sich in so genannten Mega-Cities, in denen Verbrechen und Korruption an der Tagesordnung stehen. Das Gesetz in den Cities wird durch so genannte Judges aufrechterhalten – diese sind Polizisten, Richter und Henker in einer Person.

Judge Joe Dredd ist der bekannteste von ihnen. Durch das Franchise wurde der Spruch „Ich bin das Gesetz“ zu einem seiner Markenzeichen. Ein vermutlich noch stärkeres Charakteristika dieser Figur ist der Helm, den er so gut wie immer trägt.

Die Geschichte um Judge Dredd, der als Polizist, Richter und Henker in der Mega-City One für Recht und Ordnung kämpft, wurde bereits zweimal verfilmt. Der Film „Judge Dredd“ von 1995 avancierte zum Kultfilm, während die Neuverfilmung aus dem Jahr 2012 viele gute Bewertungen bekommen hat.

Source: Judge Dredd: The Mega Collection via Facebook

Der Kult um Judge Dredd fand jedoch nicht nur den Weg auf die großen Leinwände, sondern auch auf die Heimkonsolen der Fans. Die erste Umsetzung für die Home-Konsole erschien 1986 und war ein Shoot-em-Up mit Elementen eines Jump’n’Run-Spiels.

1995 wurde das Videospiel zum Kultfilm „Judge Dredd“, in dem Sylvester Stallone und Diane Lane die Hauptrollen verkörpern, veröffentlicht. Durch ein „Run and Gun“- Gameplay wird der Spieler durch die harte und mitunter sehr zerstörte Welt von Dredd geführt. Er kämpft sich durch Mega-City One, durch ein Gefängnis, durch nukleares Wüstenland und Ruinen. Das Spiel erschien für den PC und zahlreiche Spielekonsolen, unter anderem für den Super Nintendo, für den Game Boy und für Sega Mega Drive.

1998 erschien „Judge Dredd“ erstmals für die Playstation, bei dem sich der Spieler mithilfe einer First-Person 3D-Action durch insgesamt 15 Level kämpfen muss. Im selben Jahr erschien „Judge Dredd Pinball“ für den PC.

2003 wurde das Spiel „Judge Dredd: Dredd vs. Death“ für die Playstation, den PC, die Xbox und den GameCube veröffentlicht. Hier tritt der Spieler gegen verschiedene Gegner an, wobei die Bandbreite von menschlichen Gangstern bis hin zu Skeletten und Zombies reicht. Das Spiel kann außerdem im Kooperativmodus zu zweit oder in den Death-Match-Modi mit bis zu vier Gamern gespielt werden.

Durch das Judge Dredd: Ich bin das Gesetz Spiel von William Hill punktet die dystopische Welt rund um Judge Dredd auch beim Video-Slot. Der 5×3 Walzen Slot besitzt 25 Gewinnlinien, wobei die vier Hauptsymbole Dredds Handschuh, seine Waffe, sein Motorrad und der Bösewicht des Films sind; die Symbole 9, 10, J, Q, K und A stehen für niedrigere Werte. Im Hintergrund des Slots wurde die Zeichnung von Mega-City-One eingefügt, um den Spielenden in der Welt von Judge Dredd zu verorten. Im Verlauf des Spiels taucht sogar Dredd persönlich auf und erzeugt mit seinem charakteristischen Spruch „Ich bin das Gesetz“ eine hohe Identifikationsmöglichkeit mit dem Franchise.

Das Franchise Judge Dredd ist sowohl kultig als auch brandaktuell. Es eroberte die Kinoleinwände, die Spielekonsolen und auch das Online-Gaming. Wer also von Judge Dredd nicht genug bekommen kann, kann sich vielseitig austoben und auf die eine oder andere Weise in seine Welt des 22. Jahrhunderts eintauchen.

NEWSLETTER