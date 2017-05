Call of Duty WWII: Im MP-Modus gibt es auch weibliche Avatare!

Call of Duty: WW2-Entwickler Sledgehammer Games hat bestätigt, dass, wenn man es wünscht, einen weiblichen Soldaten als deinen Avatar im Multiplayer-Modus des Spiels auswählen kannst.

Mitbegründer Michael Condrey beantwortet eine Fan-Frage auf Twitter vor kurzem über diese Frage, welche bestätigt, dass weibliche Soldaten in der Tat ein Teil des Multiplayer-Angebots sein werden.

Die weiblichen Soldatinnen in Call of Duty: WW2 sind Teil des französischen Widerstandes, welche auch in der Kampagne ihren Platz finden werden. Beziehungsweise sogar spielbar sind!

Zum Vergleich: Infinite Warfare hatte keine weiblichen Soldaten im Multiplayer. Black Ops 3, auf der anderen Seite, hatte mehrere weibliche Klassen.

Ein Twitter-User hat dies mit Humor aufgenommen und gleich das Artwork angepasst:

Call of Duty: WW2 erscheint am 3. November auf PC, PS4 und Xbox One.

