Darksiders 3: erster Trailer veröffentlicht

Überraschende Enthüllung aus dem Hause Gunfire Games!

Mit einem Announcement Trailer kündigen THQ Nordic und Gunfire Games den dritten Eintrag in der Darksiders Serie an. Das Spiel befindet sich momentan in der Entwicklung und wird 2018 für PS4, Xbox One und PC erscheinen.

Es handelt sich um ein Open-World Action-Adventure Spiel welches sein Hauptaugenmerk auf Erkundung und Umgebungsrätsel setzt und das bekannte hack’n slay Kampfsystem mit seiner neuen Protagonistin Fury beibehalten wird.

Zeitlich wird die Handlung während den Geschehnissen von ‚Darksiders 2‘ spielen, welches vor fast fünf Jahren erschien, und folgt Fury bei ihrer Aufgabe die Physikalischen Versionen der sieben Todsünden zu zerstören.

