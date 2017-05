Sony: Termin und Highlights zur E3-Pressekonferenz

Im Gegensatz zu Microsoft hält Sony seinen üblichen Platz für die Pressekonferenz der E3 2017. Die Show findet am Montag, den 12. Juni, zur üblichen Zeit statt.



Geoff Keighley teilte ein Bild von seiner Einladung auf Twitter, welcher die vier Playstation-Buttons im Stil von Destiny (?) zeigt.

Just got my invite for @playstation E3 event – Monday June 12 @ 6p! pic.twitter.com/3MxcFoUKr3 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) 3. Mai 2017

Die Show beginnt um 18:00 in Los Angeles, dass bedeutet für uns „früh aufstehen“. Bei uns ist es dann nämlich 3 Uhr in der früh. Wir dürfen uns auf eine große First-Party-Games-Vorstellung freuen, welche God of War, Days Gone, Detroit, The Last of Us Part II, usw. beinhaltet.

EA und Activision wird wahrscheinlich auch Star Wars: Battlefront 2 und Call of Duty: WW2 auf die Show in irgendeiner Weise bringen, nachdem Exklusiv-Content angekündigt wurde.

Microsoft pflegte seine Presse-Konferenz am Montag zu veranstalten, aber dieses Jahr findet das Briefing am Sonntag, am selben Tag wie die Bethesda-Konferenz statt.

