Game of Thrones soll vier (!) Spin-Offs bekommen

Wie der amerikanische Fernsehsender HBO berichtete, plane man nicht nur ein Spin-Off, sondern vier, zur Erfolgsserie Game of Thrones.

Dabei sollen vier Drehbuchautoren, gemeinsam mit Buch-Autor George R.R. Martin, potenzielle Weiterentwicklungen der Fantasy-Saga entwerfen. Das gab HBO verschiedenen US-Medien bekommt.

Nachdem nächstes Jahr die achte und letzte Staffel der Original-Serie erscheint, dürfen wir in Zukunft auf verschiedene Formate von GoT warten. Der Zeitpunkt der Erstaustrahlung liegt nämlich noch fern, man möchte sich Zeit lassen. Hoffentlich dauert es nicht so lange wie George R.R. Martin für ein Buch benötigt…

Die siebente und vorletzte Staffel der mehrfach ausgezeichneten Drama/Fantasy-Serie ist in den USA ab dem 16. Juli bei HBO und hierzulande ab dem 17. Juli beim Bezahlsender Sky Atlantic zu sehen.

Wir sind gespannt!

