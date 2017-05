Overkill’s The Walking Dead: Releasetermin auf die zweite Jahreshälfte 2018 verschoben!

Entwickler Starbreeze hat eine weitere Releaseverschiebung für seinen Co-Op-First-Person-Shooter, welcher auf der Erfolgsserie The Walking Dead basiert, angekündigt.

Der PAYDAY 2-Entwickler hat zusammen mit Partner Skybound Entertainment diesen Entschlu gefasst um ein – nach eigenen Worten – „unvergessliches Erlebnis für Fans in der ganzen Welt zu veröffentlichen“.

Einen Einblick über den aktuellen Entwicklungsstatus des Games sollen wir live am 10. Mai via Twitch erhalten.

Der Titel wurde bereits im Jahr 2014 angekündigt. In Overkill’s The Walking Dead erforscht man neue Storylines und erlebt die post-apokalyptische Welt aus der Sicht neuer Charaktere. Das Game war bereits für 2016 angekündigt und wurde bereits einmal für die zweite Jahreshälfte 2017 verschoben. Das Game soll für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

