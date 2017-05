Assassin’s Creed Origins (ehem. Empire): Erste Details offenbart?

Im Internet, besser gesagt im NeoGAF-Forum, geistern bereits die ersten Leaks zum kommenden Assassin’s Creed Orgins (ehemals Empire). Wir haben die Gerüchteküche zusammengefasst.

So dreht sich die Geschichte um die Original-Gilde der Assassinen und es gibt gleich zwei Hauptcharaktere, ein Mann und eine Frau. Das ganze spielt sich im alten Ägypten ab. Auch die Spielemechanik soll sich (grundlegend) ändern. So wird die Welt viel offener sein, als die Teile davor – also weniger linear gestaltet sein.

Und wenn wir schon bei „linearen Gameplay“ sind: Auch das Weiterentwicklungssystem der Charaktere soll nicht unbedingt mit der Handlung verknüpft sein. Also so ähnlich wie im aktuellen The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Man erhaltet mehr Freiheiten in der Erforschung der Welt ansich, als der Storyline blindlings zu folgen.

Wie bereits bekannt war ist Origins schon länger in Entwicklung, also länger als die Vorgängertitel und wird der bislang größte Titel der Assassins Creed-Reihe. Letztes Jahr blieb ein Teil aus. Dafür gab es einen Kinofilm – den ich hier unkommentiert lasse…

Was mich besonders freut (und euch wahrscheinlich auch): Es gibt wieder Seeschlachten!

Assassins Creed Origins wird diesen Herbst im Handel erhältlich sein.

