Nintendo Switch: In Japan ein Verkaufserfolg. Bei uns nur schwer zu bekommen…

Die Nintendo Switch hat in Japan eingeschlagen! Der Erfolg war nicht nur im Launch-Monat, soviel ist sicher.



Mittlerweile konnte sich die neueste Nintendo-Konsole seit ihrem Start am 3. März im Land der aufgehenden Sonne 777.252 Mal verkaufen (die Zahlen beziehen sich bis zum 30. April).

Ein beachtlicher Erfolg wenn man sich die Mitbewerberzahlen aus der Media Control-Woche vom 24. bis zum 30. April genauer ansieht: So konnte sich die Switch 76.679 Mal verkaufen. Dahinter die Playstation 4 mi5 18.848 Stück, der neue 3DS LL mit 17.873 Stück, PS4 Pro mit 6.455 Stück, PS Vita (ja die gibt es noch) mit 5.994 Stück und der 3DS mit 1.089 Stück.

Weit abgeschlagen – aber das ist Microsoft schon gewohnt in Japan – ist die Xbox One. Sie konnte sich in dieser Woche nur 101 Mal verkaufen (2.433 im Jahr 2017 Gesamt), das ist ein Fünftel von den Wii U Verkäufen dieser Woche oder um 30% mehr als in der Vorwoche…

In Europa würde Nintendo sicherlich mehr Konsolen verkaufen, wenn sie die Händler ausreichend beliefern könnten… Nachdem sich die Lieferungen nicht in Tagen, sondern in Stunden verkaufen!

