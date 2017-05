Zwischendurch Interessant: Fördert zocken das Risiko glückspielsüchtig zu werden? 15/05/2017 @ 16:51

Immer mehr Menschen werden glückspielsüchtig, darunter immer mehr Jugendliche. Ist zocken die Ursache davon? Ein kleiner Einblick in die Welt des Glücksspiels.

Wenn man das Problem mit der Spielsucht neuropsychologisch betrachtet, ist das Problem recht einfach erklärt. Wenn man einen Erfolg vernimmt, wird Dopamin ausgeschüttet. Es ist ein so angenehmes Gefühl, welches wir deshalb logischer weiße immer wieder erleben möchten. Deswegen ist es manchmal auch gar nicht so einfach sich vom zocken loszulösen. Neuronale Veränderungen bewirken, dass bei übermäßigem Gamen das Belohnungssystem abstumpft. Einfach ausgedrückt werden wir konditioniert. In weiterer Folge wird mit der Zeit nicht nur bei Erfolgen Dopamin ausgeschüttet, sondern das Zocken alleine reicht aus. Aus der logischen Schlussfolgerung resultiert nun, dass die Qualität der Spiele die ein spielsüchtiger so spielt, nun abnimmt. Es kümmert ihn nicht mehr was er spielt, Hauptsache er spielt.

Das dies ein Zustand ist, der nicht unbedingt erstrebenswert ist, dürfte wohl jedem klar sein. Angenommen ein jeder würde zu viel zocken, so würde die Qualität der Spiele nun immer weiter abnehmen, da wir uns eben wie gesagt mit dem Spielen alleine schon zufrieden geben würden. Mal ehrlich, wem würde das nutzen? Dann könnten wir uns mit jeder anderen Sucht auch zufrieden geben, wie zum Beispiel übermäßiger Schokoladenkonsum. Hauptsache Dopamin wird ausgeschüttet.

Gamen senkt Hemmschwelle zur Risikobereitschaft.

Das Problem mit dem Zocken ist ganz einfach, dass die Hemmschwelle zu manchen Dingen gewaltig sinkt. Das bestätigen auch diverse Studien. Natürlich muss man diese auch kritisch betrachten, aber dennoch denke ich, dass ein Mensch der exzessiv zockt eher risikofreudig ist, als jemand der noch nie ein Spiel in der Hand hatte. Allerdings muss auch erwähnt sein, dass sich nicht nur ein jeder Mensch auf eine andere Art und Weise beeinflussen lässt, sondern auch jeder andere Vorlieben beim Zocken hat.

Studien dieser Art und Genauigkeit wären aber vermutlich viel zu aufwendig und teuer. Mal ganz abgesehen davon, dass massive Störvariablen entstehen würden.

Auffallend ist außerdem, dass immer mehr Jugendliche glücksspielsüchtig sind. So gibt jeder zehnte 14 – 18 Jährige regelmäßig Geld für Glücksspiele aus. Das passiert zumeist in einem Online Casino. Dabei versuchen Online Casinos diesen Missbrauch zu vermeiden. Weil Jugendliche unbedingt aus dem Glücksspiel herauszuhalten sind, investieren diverse Online Casinos in Initiativen wie zum Beispiel „Responsible Gaming Teams“. Außerdem gibt es strenge Vorschriften um Jugendliche nicht zu verführen. Natürlich sind dann auch noch diverse Sicherheitsblockaden eingebaut, damit ein Missbrauch vermieden wird. Allerdings sind die Teilnehmer, welche eigentlich noch nicht spielen dürften, raffiniert. Sie lassen sich immer bessere Methoden einfallen um trotzdem teilnehmen zu können. Es ist allzu logisch, dass es nicht einfach ist dem entgegenzuwirken. Gerade in Zeiten wo Paypal sehr häufig genutzt wird. Gut, dass Online Casinos stark dagegen ankämpfen.

Fazit

Ich muss erwähnt lassen, dass ich es nicht vorhatte einen Anti-Gaming Beitrag zu schreiben. Immerhin bin ich ein leidenschaftlicher Gamer und spiele selber nicht wenig. Aber wir sollten uns vielleicht manchmal vor Augen halten, dass diverse Risiken hinter dem stehen was wir gerne machen. Gerade deswegen sollten wir es auch nicht zu exzessiv machen. Geringere Dosen helfen nicht nur das wir nicht in etwas reinzurutschen was wir später bereuen, sondern helfen uns auch den Spaß an etwas zu bewahren was wir gerne machen. So sind Glücksspiele an sich sicher nichts Schlechtes und machen Spaß, wenn es zur Sucht ausartet, aber garantiert schon. Dann hat der Spaß aber auch ganz schnell ein Ende!

