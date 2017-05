Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group und Marvel Entertainment kündigen heute LEGO Marvel Super Heroes 2 an – ein völlig neues Abenteuer und die Fortsetzung des Hitspiels LEGO Marvel Super Heroes.

Das neuste epische Abenteuer von TT Games bringt mit dem inzwischen typischen LEGO Humor legendäre Marvel-Superhelden und -Superschurken zusammen. Es versetzt Spieler in einen kosmischen Kampf an zahlreichen Schauplätzen des Marvel-Universums, die sich – aus Zeit und Raum gerissen – in der unglaublich offenen Hub-Welt von Chronopolis vereinen.

LEGO Marvel Super Heroes 2 ist ab dem 16. November 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC verfügbar, sowie zu einem späteren Zeitpunkt für Nintendo Switch.