Microsoft: So sieht der „typische“ Xbox-Gamer aus – Erkennst DU dich wieder? (US)

Interne Dokumente aus einer aktuellen Microsoft-Entwickler-Konferenz beschreiben den typischen Xbox One-Benutzer in den USA. Dabei hat Windows Central diese Dokumente in die Hände bekommen und fleißig verbreitet.

Laut der Informationen aus der Umfrage haben 2.000 Xbox One-Gamer in den USA daran teilgenommen.

Nach den Ergebnissen sind 58% der Besitzer der Konsole männlich, und das Durchschnittsalter eines Xbox One-Besitzers ist 33. 56% leben zusammen mit einem Ehepartner oder Partner, und die Mehrheit haben ein Haushaltseinkommen zwischen $ 50k und $ 100k. – Also sehr ordentlich! (rund 45.000 – 90.000 Euro)

Hohe Online-Präferenz

Xbox One-Gamer in den USA sind gerne via Xbox Live online. So spielen sie rund 17 Stunden pro Woche in Multiplayer-Partien. Dabei haben Xbox One-Gamer rund vier Mal so viele Freunde als der Durchschnitts-Gamer und die Mehrheit besitzt eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft.

Eine weitere Umfrage sammelte Daten von 8.000 Benutzern, die Microsoft verwendet, um neun verschiedene Spielertypen und ihre Motivationen und Vorlieben für das Spiel zu identifizieren. Nach Kategorien aufgeteilt spricht man von „Experten“, welche wahre Cash-Cow’s für die Redmonder sind. Sie verbringen die meiste Zeit auf Xbox und Windows 10. Ihre Lieblingsgenre: RPGs mit Sci-Fi / Fantasy-Themen.

Hast DU dich wiedergefunden?

Einer der lustigsten Kommentare, welches ich irgendwo auf Facebook gelesen habe: „Der typische Playstation-Gamer ist 13, spielt FIFA und Call of Duty (kennt auch nicht mehr als 4 Games) und beleidigt seine Mitspieler online am liebsten mit Hu***sohn.“ – Okay… Dieses Statement stammt sicherlich von einem 33-Jährigen Xbox-Fanboy mit einem Jahresdurchschnittseinkommen von 120.000 Euro.

