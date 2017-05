Games Playstation Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles – ab sofort für PS4 verfügbar 16/05/2017 @ 18:00

Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles, die Zombie- Sammlung von Activision mit acht der beliebtesten Zombies-Maps aus bisherigen von Treyarch entwickelten Call of Duty-Titeln, ist ab sofort als Paket im PlayStation Network für PlayStation 4 erhältlich.

Die vollständig neu gemasterten Maps mit aufregenden Zombies-Storys wurden um atemberaubende Grafik, eine verbesserte Tonausgabe und neues Gameplay für die aktuelle Konsolengeneration erweitert.

Folgende acht Maps sind in Zombies Chronicles enthalten:

Aus Call of Duty: World at War: Nacht der Untoten (verlassener Bunker), Verrückt (Das Sanatorium von Wittenau) and Shi No Numa (Dschungelsumpf)

Aus Call of Duty: Black Ops: Kino der Toten, Ascension (russischer Weltraumbahnhof), Shangri-la (exotischer Dschungelschrein) und Moon (Mondbasis)

Aus Call of Duty: Black Ops II: Origins (Frankreich im Ersten Weltkrieg)

Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles führt die Spieler durch die Anfänge der ursprünglichen Zombies-Saga, neu gemastert in echtem HD. Dabei sind die klassischen Charaktere, die die Fans kennen und lieben gelernt haben, sowie die umfangreiche Story, die die Zombies so beliebt gemacht haben. Die Sammlung erneuert die Maps mit lebhafter Grafik für die aktuelle Konsolengeneration, verbesserten Lichteffekten, aufgemotzten Charakter-Modellen und Umgebungen sowie aktualisierten KI- und Audiosystemen. Zombies Chronicles ermöglicht es den Spielern außerdem, eigene Waffen zu verwenden, einschließlich der aktuellen Bewaffnung aus Black Ops III, die auf den Original-Maps noch nicht enthalten war.

Um die Veröffentlichung gebührend zu feiern, starten Activision und Treyarch die „8 Tage der Untoten“. Spieler von Black Ops III auf allen Plattformen und Spieler von Black Ops III Zombies Chronicles auf PS4 sind eingeladen, doppelte EP-Belohnungen zu verdienen, an Community-Challenges teilzunehmen und sich zahlreiche kostenlose exklusive Inhalte zu sichern, einschließlich Zombies-Visitenkarten, einer Waffentarnung, neuer Kaugummis und eines PS4-Designs.

Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles* ist jetzt als Download zur UVP von 29,99 € im PlayStation Network erhältlich und bringt beim Kauf folgende Bonus-Inhalte mit sich:

20 Phiolen flüssiges Divinium

2 brandneue schrullige Kaugummis

Eine exklusive Pack-A-Punch-Waffentarnung

NEWSLETTER