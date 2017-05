Heute haben Black Lab Games und Slitherine Software eine Game-Umsetzung der 80er/2000er Sci-Fi-Serie Battlestar Galactica angekündigt.

Slitherine Battlestar Galactica Deadlock, so der „gesamte Titel“, soll bereits in diesem Sommer für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Dem Release vorhergehend ist eine Closed Beta, wofür bereits Anmeldungen entgegen genommen werden.

In dem Rundenstrategietitel müsst ihr eine eigene Flotte aufbauen, taktische Schlachten schlagen und die menschlichen Kolonien im ersten Zylonenkrieg verteidigen. Neben den Battlestars (Kampfsternen) gibt es die bekannten Viper- und Raptor-Raumschiffe, aber auch ganz neue – von der Serie abweichende – Weltraumvehikel.