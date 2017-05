#TOP Games Playstation Xbox Southpark: Die rektaluläre Zerreißprobe: Neues Erscheinungsdatum mit neuen Trailer angekündigt 19/05/2017 @ 01:35

Bereits 2015 auf der E3 angekündigt hat UBISOFT nun endlich den neuen Release Termin des neuen Southpark Rollenspiels plus neuen Trailer veröffentlicht.

Nach dem erfolgreichen ersten Teil Southpark: Der Stab der Wahrheit indem ausnahmslos das Phantasie Rollenspiel Genre mit dem üblichen Southpark Humor persifliert wurde ist mit der „Rektalulären Zerreißprobe“ nun das „Superhelden Genre“ an der Reihe.

Als der „neue“ in der Stadt schließt Ihr Euch Coon&Friends an um die Stadt vor dem aufkeimenden Verbrechen mit Euren „Furz-Kräften“ zu schützen.

SOUTHPARK: The Fractured but Hole erscheint am 17.Oktober 2017 für PC, Xbox-One und PS4.

