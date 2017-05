Games PC-Games Playstation Xbox Making-Of Livestream von Call of Duty: WWII angekündigt 22/05/2017 @ 17:00

Wie Entwickler Sledgehammer Games bekannt gibt, wird man ein „Making Call of Duty Livestream“ zum kommenden Shooter CoD: WWII bereits morgen (bzw. übermorgen unserer Zeit) machen.

Der Stream wird via Facebook (Start: Mittwoch 00:00 Uhr) ausgestrahlt. Dabei möchten die Entwickler des neuesten Call of Duty einen Einblick in die Arbeit am Spiel geben.

Call of Duty: WWII erscheint am 3. November (PAL) für PC, Playstation 4 (Pro) und Xbox One (Scorpio).

