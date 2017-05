Games PC-Games PlayerUnknown’s Battlegrounds: Mod mit Zombies? 22/05/2017 @ 20:30

In PlayerUnknown’s Battlegrounds geht es ums nackte Überleben und gewinnen kann nur einer bzw. ein Duo oder ein Squad. Interessanter wird es wenn der Gegner nur mit einer Bratpfanne bewaffnet vor dir steht – scheint nicht all zu gefährlich, wenn man ordnentlich bewaffnet ist. Was ist aber, wenn es ein Zombie ist?

Zombie-Mods sind nicht nur bei Call of Duty-Gamern beliebt. Nachdem Serien wie The Walking Dead oder Z-Nation und quasi das Leben in der post-apokalyptischen Untotenwelt „vorleben“, ist es nicht verwunderlich wenn sich engagierte Gamer daran gemacht haben für das populäre Steam-Game PlayerUnknown’s Battlegrounds an einen Zombie-Mod zu entwickeln.

Das Game befindet sich derzeit noch im „Early Access“, daher werden wir diesen Mod noch nicht so schnell zu fassen bekommen. Jedoch klärt ein erstes Video all unsere offenen Fragen. Es sind es nur Verrückte, welche gegen einen Squad in Unterhose angetreten sind…

5 Überlebende gegen 95 Untote

Dabei sind die Zombie-Gamer nicht so langsam unterwegs, sondern sprinten mit Brechstangen, Macheten, Bratpfannen oder auch nur mit Fäusten auf den „Überlebenden“-Squad zu.

Sieht nach Spaß aus.

