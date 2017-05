#TOP Games Playstation PS4-Exklusivtitel „Days Gone“ wird auf der E3 2017 groß vorgestellt 22/05/2017 @ 16:40

Letztes Jahr auf der E3 2016 haben wir bei der Sony Pressekonferenz ein paar Happen von „Days Gone“ zugeworfen bekommen, damit es danach still werden durfte.

In Days Gone, welches exklusiv für die Playstation 4 erscheinen wird, schlüpft man in die Rolle des Deacon St. John in einer scheinbar post-apokalyptischen offenen Spielewelt mit zombieähnlichen Kreaturen.

Letzes Jahr haben wir nach der E3 nicht mehr viel zu sehen und hören bekommen, dass soll sich bei der diesjährigen E3-Pressekonferenz von Sony ändern, wie die Stimme des Protagonisten im Spiels, Sam Witwer, in einem Livestream verraten hat.

„Days Gone will be at E3 next month in a big way… In a big way,“ sagte Witwer in einem Livestream.

Im Moment hat Days Gone noch keinen offiziellen Releasetermin, aber Insider-Gerüchte bei Sony sprechen vom 22. August 2017. Nach der E3 wissen wir sicher mehr!

