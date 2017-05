Games PC-Games Neuer Dragon Age-Titel in der Entwicklung: Sunless Sea-Schöpfer ist beteiligt 23/05/2017 @ 09:10

BioWare arbeitet an dem nächsten Dragon Age-Spiel, und es gibt mindestens einen Gastschriftsteller, der zu seiner Geschichte beitragen wird.

Alexis Kennedy, Co-Schöpfer des Indie-Spiels „Sunless Sea“, verließ das Studio, das er im vergangenen Jahr mit aufgebaut hat, um als freier Schriftsteller zu arbeiten. Seitdem hat er zu einer Reihe von Spielen beigetragen, aber die große Neuigkeit ist, dass er seine Talente dem nächsten Dragon Age-Spiel verleihen wird. Es wird dabei der einzige „Gastautor“ sein, wie Bioware gegenüber Eurogamer verkündete.

Kennedy verriet natürlich nicht viel zu Story des neuen Dragon Age, hat aber gesagt, dass der neue Titel aus den anderen Spielen „getrennt“ wird.

Dragon Age: Inquisition, das dritte Spiel in der Serie, erschien im Jahr 2014. Nachdem noch an der Story gefeilt wird dürfte sich der neueste Dragon Age-Titel noch in einem frühen Entwicklung-Stufe befinden.

