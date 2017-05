PlayerUnknown’s Battlegrounds bekommt diese Woche eine neue Sniper-Waffe

Die „VSS Vontorez“ könnte dein neuer bester Freund in der Welt von PlayerUnknown’s Battlegrounds werden.

Für das monatliche Update, welches als nächstes am 25. Mai erscheinen wird, wird laut dem Twitter-Account der Entwickler eine neue Sniper-Rifle dem Spiel hinzugefügt.

Well look at our second monthly update early next week on the dev blog, but for now we’re excited to reveal our next new weapon… the VSS! pic.twitter.com/YJiL6svKgm

