Russland-Addon fügt weibliche Soldaten in Battlefield 1 hinzu

Das kommende Addon „In the Name of the Tsar“ für Battlefield 1 fügt weibliche Soldaten hinzu, wie das erste Promotion-Bild zeigt.

Das Bild wurde im gleichen Stil wie das Titelbild gehalten und zeigt eine weibliche russische Soldatin. Vor dem Launch des Spiels hatte DICE noch keine großen Ambitionen auch Frauen am Krieg teilhaben zu lassen. Anscheinend gab es hier bei den Verantwortlichen eine Trendumkehr.

Historisch spielten russische Frauen im Krieg eine wichtige Rolle

Die Soldatin am Cover stellt ein Mitglied des 1. Russischen Frauen-Batailons des Todes dar. Unklar ist noch ob alle Spielklassen mit weiblichen Soldaten besetzt werden.

DICE versprach für die E3 im Juni mehr Material zum kommenden Russland-Add-On zu offenbaren. Es gibt noch keinen fixen Releasetermin für diese Battlefield 1-Erweiterung.

