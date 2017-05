Games PC-Games Playstation Xbox Borderlands 3 wird auf der E3 gezeigt und 2018 erscheinen? 24/05/2017 @ 07:00

Publisher 2K (Take Two) hat ein neues Spiel aus einer „großen Spielemarke“ am Weg. Das geht aus einem erst jüngst veröffentlichten Finanzbericht hervor.

Der Bericht lautet:

„Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2019 erwarten wir sowohl Rekord-Nettoumsatz als auch Rekord-Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von über 2,5 Milliarden US-Dollar bzw. 700 Millionen US-Dollar, angeführt von den Starts von Rockstar Games ‚Red Dead Redemption 2 und einem High-Level neuen Titel von einem der größten Franchise von 2K. „

Also, Spekulationszeit. Jedoch wissen wir das Borderlands 3 in Arbeit ist, nachdem Randy Pitchford (Gearbox) die Arbeiten begonnen hat, nachdem Battleborn erschienen ist. Bei der letzten GDC wurden auch Rendering-Tech-Videos präsentiert, die sehr nach einem Borderlands aussahen.

Entweder es kommt in absehbarerr Zeit Borderlands 3 oder alles war für uns verwirrend und es war Bioshock. (Schock!)

