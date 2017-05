Zwischendurch 90iger-Klassiker „Crazy Taxi“ ab sofort als Free2Play-Titel für Android und iOS 25/05/2017 @ 18:44

Crazy Taxi, das klassische Arcade-Rennspiel aus dem Jahr 1999, steht ab sofort für iOS und Android zur Verfügung. Der Titel kostete einst 4,99 Euro. Suche nach: Crazy Taxi Classic.

Die kostenlose Version ist zwar mit Anzeigen überwuchtert, aber du kannst gratis Taxi fahren. Also du bist der Taxifahrer, nicht falsch verstehen.

Let’s have some fun with Crazy Taxi!

Auch interessant für dich: Sonic Forces: Erstelle deinen eigenen Charakter

NEWSLETTER