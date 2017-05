Es dauert noch über einen Monat bis Game of Thrones, die siebente Staffel, hierzulande via Sky Atlantic Premiere feiert. Das ist der neue Trailer und wir finden ihn einfach nur wahnsinnig geil!

Game of Thrones Staffel 7 startet am 17. Juli bei Sky und am 16. Juli in den USA via HBO.

