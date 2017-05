Zwischendurch Grand Slam Tennis für Nintendo Switch? 25/05/2017 @ 08:00

Die Nintendo Wii blieb auch nach dem Release ihres Nachfolgers, der Wii U, mehr als relevant. Großartige Spiele wie „Grand Slam Tennis“ von EA Sports wurden allerdings nicht auf der neuen Konsole fortgesetzt. Kann nach dem erfolgreichen Start der Switch nun mit einem neuen Grand Slam Tennis gerechnet werden?

Mit der Wii auf den berühmtesten Courts der Welt

Bereits 2009 erschien Grand Slam Tennis von EA Sports für die Nintendo Wii und bietet dem Spieler auch heute noch alle vier Grand-Slam-Turniere, und zwar ganz ohne Rutschpartie. Hinzu kommt, dass der Spieler sich durch den einzigartigen Wii-Controller tatsächlich so fühlt als würde er den Tennisschläger in der Hand halten. Die präzise Steuerung erlaubt es dem Spieler, sämtliche Schlagvarianten des echten Lebens anzuwenden. Sei es Vorhand, Rückhand, Volley oder Lob, der Wii-Fernbedienung ist kein Schlag fremd. Verbessert wird die Ballbeherrschung nur noch durch das Wii-MotionPlus-Zubehör.

23 legendäre Tennisspieler, die insgesamt stolze 135 Einzeltitel bei Grand-Slam-Turnieren gewonnen haben, stehen dem Spieler zur Auswahl. Alternativ kann natürlich auch ein eigener Profi kreiert werden. Im Online-Modus kann man sich mit Wildfremden in Einzel- oder Doppelpartien messen, während man im Mehrspieler-Modus mit bis zu drei Freunden lustige Party-Spiele zur Auswahl hat, welche auf echten Übungen im Stil von Tennis-Akademien beruhen.

Fürs Erste nicht mit Tennis auf der Switch zu rechnen

Der Verkaufsstart der Switch kann sich sehen lassen. Rund 2,74 Millionen Exemplare hat der japanische Spielekonzern Nintendo weltweit im ersten Monat abgesetzt. Geht es nach den Wünschen des Unternehmens, soll sich diese Verkaufszahl bis März 2018 auf 10 Millionen Stück erhöhen. Nachdem die Switch mehr als nur klassische Familienunterhaltung bieten will, ist die Frage durchaus berechtigt, ob EA Sports wieder vermehrt Spiele für die japanische Konsole entwickeln wird.

Zur Stunde sieht es nicht danach aus, dass die Erwartungen der Tennisfans erfüllt werden. Diese können zwar dank Anbietern wie bet365 auf die Partien der echten Stars Tennis-Wetten abschließen, diese aber leider noch nicht selbst spielen. An Sporttiteln mangelt es der Switch allerdings trotzdem nicht. „1-2 Switch“ und „Mario Kart 8 Deluxe“ stehen bereits zur Verfügung, „ARMS“ wird am 16. Juni 2017 folgen.

Speziell der Kampfsporttitel „ARMS“ hat das Potenzial zum nächsten Mehrspieler-Hit und steht für alles, womit Nintendo zu Wii-Zeiten wieder die Gunst der Spieler erwarb. Es ist am Boxer, mit den verlängerten Armen und den Items sonder Zahl den Gegner tüchtig aufzumischen. Je besser er sich in Szene setzt, desto mehr taktische Möglichkeiten hat er. Im Depot warten allerhand Arme mit Spezialfunktionen auf Abnehmer. Gesteuert wird der Boxer über die abnehmbaren Joy-Con-Controller.

Von EA Sports ist vorläufig lediglich „FIFA 18“ zu erwarten, das zeitgleich mit dem renommierten Basketballtitel „NBA 2K18“ von 2K Sports im September 2017 in den Handel kommt. Dafür verspricht EA Sports eine für die Switch maßgeschneiderte Version des Fußballklassikers. Ein schwacher Trost für alle Tennisfans, ganz klar, doch noch ist nicht aller Tage Abend. So zeigt sich EA-Geschäftsführer Andrew Wilson überaus erfreut angesichts des fulminanten Verkaufsstarts der Switch. Er spricht nicht nur von Nintendo in den höchsten Tönen, sondern schließt weitere Titel für die Switch nicht aus. Insofern dürfen Tennisfans durchaus hoffen, auch wenn die Hoffnung stets zuletzt stirbt.

