Far Cry 5: Für Februar 2018 angekündigt – alle Informationen hier! 26/05/2017 @ 15:45

Ubisoft kündigte, nachdem bereits erste kleinere Teaser diese Woche veröffentlicht wurden, Far Cry 5 offziell für den 27. Feburar 2018 an. Erscheinen wird der Titel, welcher im Herzen der USA angesiedelt ist, für PC, Xbox One (Scorpio) und Playstation 4 (Pro).

Erstmalig in den USA angesiedelt, werden Spieler die gelassen wirkende und dennoch vollkommen aus den Fugen geratene Welt von Montana im Solo-Modus oder auch komplett im Zwei-Spieler-Koop frei erkunden können. Das Spiel wird am 27. Februar 2018 erscheinen. Die Entwicklung von Far Cry 5 wird von Ubisoft Montreal geleitet und von Ubisoft Toronto, Kiew, Shanghai und Reflections unterstützt.

Kämpfe gegen eine Sekte

Als neuer Junior-Sheriff des fiktionalen Hope County, Montana, werden die Spieler herausfinden, dass ihre Ankunft die bereits seit Jahren schwelenden Pläne einer fanatischen Weltuntergangs-Sekte beschleunigt und The Project at Eden’s Gate dazu verleitet, Hope County nun endgültig gewaltsam zu übernehmen. Völlig unvorbereitet werden die Spieler in einen Machtkampf hineingezogen. Ihre Aufgabe besteht nun darin, die sorgfältig vorbereiteten Pläne von Eden’s Gate zu durchkreuzen und ein Feuer des Widerstands zu entfachen, um sich selber und die Gemeinde von Hope County zu befreien.

Belagert und abgeschnitten vom Rest der Welt, werden sich die Spieler mit den Bewohnern von Hope County zusammenschließen und gemeinsam den Widerstand bilden. Der Kampf gegen den Kult wird die Spieler an einzigartige Orte in ganz Hope County führen, die ihnen unterschiedliche Spielerfahrungen liefern werden. Während ihrer Reise können Spieler in Flugzeuge steigen und Kultanhänger in Luftkämpfe am Himmel von Hope County verwickeln. Während die Spieler Mitglieder des Kults aufspüren und Ressourcen zum Überleben sammeln, die über die Felder, Wälder, Berge und Flüsse verteilt sind, können sie sich hinter das Steuer berühmter amerikanischer Muscle Cars, Big Rigs, Geländewagen und Boote setzen. Fahrzeuge bieten zudem Schutz vor Angriffen wilder Tiere oder dienen als gute Möglichkeit, schnell zu entkommen, wenn die Dinge mal nicht so laufen wie geplant.

Bären, Pumas oder doch der gute alte Baseballschläger?

Um den Kult zu zerschlagen, werden die Spieler Gebrauch von jeder Waffe machen müssen, die ihnen zur Verfügung steht. Zum weitreichenden Arsenal gehören Waffen wie Gewehre und Granaten sowie Nahkampfwaffen, etwa ein Vorschlaghammer oder Baseballschläger. Zusätzlich können Spieler bewaffnete Helfer aus einer großen Auswahl an Charakteren anheuern oder sogar Tiere für sich einsetzen. Spezialisierte Tiere wie Bären oder Pumas unterstützen die Spieler in ihrem Spielstil, ganz egal ob sie eine Situation im Verborgenen lösen wollen oder auf eine offene Konfrontation setzen. Wie die Spieler ihre Aufgabe bewältigen und welches Chaos sie dabei anrichten, liegt in Far Cry 5 völlig bei ihnen selbst. Far Cry 5 wird zudem den Map-Editor zurückbringen. Dieser gibt Fans die Möglichkeit, eine unendliche Anzahl Schauplätze zu erstellen und darin zu spielen. Der Map-Editor wird neue Features enthalten, die eine neue Dimension für die von Spielern erschaffenen Inhalte hinzufügen. Mehr Details hierzu in Kürze.

PS4-Besitzer werden beim Kauf des Spiels ein kostenloses Far Cry 5 Skin-Paket erhalten. Hierzu wird ein kostenloses Ubisoft-Konto benötigt, das unter folgender Adresse erstellt werden kann: http://farcrygame.com/playstationULC. Xbox- oder PC-Spieler erhalten den gleichen Inhalt über den Ubisoft-Club.

