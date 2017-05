Games PC-Games Playstation Xbox Call of Duty: WWII – Kein „Unendlich-Sprinten“ möglich 27/05/2017 @ 14:31

Irgendwie haben sich die Call of Duty-Gamer schon daran gewöhnt, dauernt zu sprinten, ohne dabei eine Anzeige zu haben oder gar aus der Puste zu kommen.

In Call of Duty: WWII wird das jedoch nicht möglich sein wie Michael Condrey in einer Twitter-Anfrage kürzlich mit einem klaren „Nope“ beantwortete.

Entwickler Sledgehammer Games formt also ein Call of Duty, welches zurück zum Ursprung der Serie geht. Die letzten CoD-Titel waren bestimmt von schneller Action, wie sich dieses Feature auf dem Multiplayer-Part auswirkt werden wir hoffentlich auf der E3 im Juni zu sehen bekommen!

