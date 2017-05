Games PC-Games Playstation Xbox Telltale’s Guardians of the Galaxy – Episode 2: Start in der ersten Juni-Woche 27/05/2017 @ 18:23

In einem Blog-Post hat Entwickler Telltale mitgeteilt, dass die zweite Episode von Guardians of the Galaxy „Under Pressure“ am Dienstag, den 6. Juni 2017 auf allen Plattformen starten wird.

Mach dich darauf bereit die Vergangenheit von Rocket, dem Waschbären, zu erleben…

Der Season-Pass ist für Playstation 4 für 31,99 Euro bei Amazon zu haben. Die Xbox One-Version kostet aktuell 34,99 Euro. Bei Steam bezahlt man aktuell nur 22,99 Euro.

