Star Wars Battlefront II: Lust auf die ersten Gameplay-Videos?

Star Wars Battlefront II aus dem Hause DICE ist wahrscheinlich einer der meist erwarteten Games für dieses Jahr.

Der offizielle Twitter-Account von BFII veröffentlichte nun das Datum, an welchen wir das erste Mal ein Gameplay-Video aus dem Multiplayer-Part sehen werden.

Prepare for ground assault. Your first look at #StarWarsBattlefrontII gameplay is coming June 10 at EA PLAY. pic.twitter.com/ww4ozagJxA

— EAStarWars (@EAStarWars) 26. Mai 2017