Das wichtigste zuerst an Dead Alliance: Es ist eigentlich gar kein „neues Spiel“. Vor etwa einem Jahr war der Titel bereits als Early Access auf Steam verfügbar, damals noch als „Moving Hazard“.

Zur Geschichte des Game’s benötigt man nicht viel Fanatasie. Zombie-Endzeitszenario mit den letzten Militärbasen, welche im 4-vs-4-Modi in „Team Deathmatch“, „Free for All“, „King of the Hill“ und „Capture and Hold“ gegeneinander antreten.

Außerdem gibt es einen MOBA-artigen Attrition Modus sowie einen Survival-Modus, in dem man alleine unterwegs ist.

Dead Alliance erscheint am 29. August für Playstation 4, Xbox One und PC (Steam).