The Last of Us Remastered: So würde der Titel in der „Unreal Engine 4" aussehen 30/05/2017 @ 12:00

Der Polycounter „ajester“ veröffentlichte Artwork-Bilder von The Last of Us, welche in der fotorealistischen Unreal Engine 4 gemacht wurden.

Bereits das Orginal von The Last of Us war vor 8 Jahren am technischen Höchststand für die Playstation 3, aber auch die Remastered-Version für die Playstation 4 konnte viele Titel von der Grafik auch noch im Jahr 2014 ausstechen.

In der Unreal Engine 4 sieht Ellie’s Zimmer aber noch besser aus.

The Last of Us Part 2 wurde angekündigt und erscheint exklusiv für die Playstation 4 (Pro).

