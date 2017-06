Games Nintendo Xbox E3-Umfrage: Gamer freuen sich auf die SNES Classic Mini-Konsole 1/06/2017 @ 21:43

Was für ein Hype rund um die kommende E3 in L.A. (USA) diesen Monat. Was können Gamer nicht erwarten? Die Xbox Scorpio? Die Neuheiten für Nintendo Switch und Playstation 4 Pro? Ja, aber auch eine Super Nintendo Classic Mini…

Laut einer Microsoft-Umfrage an derer „Xbox Live Reward“-Mitglieder teilgenommen haben wird die Super Nintendo Classic Mini-Konsole erwähnt, wie Eurogamer.net meldet.

Wir warten immer noch auf die Ankündigung…

Anscheinend können uns Retro-Konsolen genauso noch erwärmen wie grafische High-End-Games und Superleistungs-Konsolen. Der Haken: Nintendo hat den SNES Mini eigentlich offiziell noch gar nicht erwähnt, einzig Gerüchte und Indizien nach dem Erfolg des NES Mini sind bisher durchgesickert.

Warum Microsoft die SNES Mini dennoch „stehen lässt“ und in der Umfrage auswertet ist unklar. Entweder war es ihnen egal, ob Nintendo dies schon offziell angekündigt hat oder nicht, oder sie wissen mehr als wir…

Lautet das heurige Weihnachtsgeschäfts-Duell SNES Mini vs. Xbox Scorpio?

Welch ungleiches Duell…

