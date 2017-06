#TOP Filme&Serien Game of Thrones Spinoffs: So schnell wird das einmal fix nix… 4/06/2017 @ 06:20

Wir kennen es von den Büchern und waren mit der Verfilmung von Game of Thrones schon zu sehr „verwöhnt“: Das Tempo mit dem Autor George R.R. Martin arbeitet. Immerhin ist der sechste Band „The Winds of Winter“ bisher noch nicht erhältlich und der letzte Band „A Dance with Dragons“ (5. Staffel der Serie) erschien 2011.

Deswegen verwundert die Aussage des New Yorkers nicht sonderlich, wenn er sagt: „Es hat sich für viele schon so angehört die vier Spinoffs zu Game of Thrones sind schon geschrieben, dem ist nicht so.“ – Wir werden demnach auch nicht jedes Quartal eine neue GoT-Serie zu sehen bekommen…

Martin: „Ich wollte jetzt dafür sorgen, dass die Fans wissen, dass dies ein wirklich embryonaler Prozess ist. Ich habe bisher keine Umrisse der Spinoffs gesehen.“

Staffel 8 erst 2019 im TV?

Weiteres wurde auch bekannt das die Showrunner der Hauptserie, Benioff und Weiss, nicht Teil der Entstehungsgeschichte der Prequels sein werden, da sie sich nach Staffel 7 der letzten und finalen Staffel 8 widmen werden, welche gerüchterweise erst 2019 ins Fernsehen kommen könnte. Je nachdem, wann Weiss und Benioff die Episoden schreiben und den Produktionsplan herausgeben.

Game of Thrones Staffel 7 debütiert diesen Sommer, am 17. Juli 2017, zuerst bei uns via Sky Atlantic.

