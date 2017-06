Games PC-Games Playstation Xbox Call of Duty: WWII Zombies – Realer als man denkt… 5/06/2017 @ 14:30

Die Entstehungsgeschichte der Zombie-Horden in Call of Duty Black Ops 3 und Infinite Warfare war lächerlich, Call of Duty: WWII soll uns in dieser Sache „überraschen“.

Laut Sledgehammer-Mitbegründer Glen Schofiled, welcher in einem Interview mit der EDGE (via Reddit) sagte, wird der Zombie-Modus in WWII eine „authentische Geschichte“ haben. Die Storyline soll sich sogar auf echten Ereignisse stützen.

Angeblich soll das Dritte Reich an der „Erschaffung von Zombies“ gearbeitet haben. Allerdings sind das mehr Mythen, als Fakten…

Call of Duty: WWII erscheint am 3. November für PC, Playstation 4 und Xbox One.

Auch interessant für dich: Offizieller Livestream zum weltweiten Call of Duty: WWII - Reveal

NEWSLETTER