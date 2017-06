#TOP Games PC-Games Xbox „Europa ist eine Playstation-Festung“, so die Sony-Chefs 6/06/2017 @ 19:24

Europa ist seit Beginn der „Playstation-Ära“ schon immer ein sehr starkes Territorium für Sony gewesen. Auch die schwächeren Playstation-Produkte, wie die Playstation 3 in den Anfangsjahren oder die PS VITA, schafften am alten Kontinent starke Verkaufszahlen. Zur Spitzenzeit schaffte es die Xbox (One) nicht das zu brechen, mit Ausnahme von Großbritannien.

Im Gespräch mit dem TIME-Magazin sind sich die Sony-Führungskräfte dessen bewusst und „Xbox-Untergangsphantasien“ schlagen sie schnell aus. So sagte Playstation America-Chef Shawn Layden: „Alle Gerüchte über den Untergang der Konsole sind sehr verfrüht. Wenn man sich die Verkäufe (NPD-Zahlen) für PS4 und Xbox One ansieht, merkt man das der Gaming-Bereich mit Konsolen noch nie so groß und lebendig war wie jetzt. Und das ist nur hier in den Staaten.“

Sony Europa-Chef Jim Ryan fügte hinzu: „Es freut uns sehr, dass wir in Nordamerika 2-zu-1-Verhältnis gegenüber der Xbox One sind. In Europa sprechen wir von der Festung Playstation von mindestens 3-zu-1.“ – Anmerkung: In Japan wäre es dann 70.000-zu-1 (oder so, ohne jetzt recherchiert zu haben)…

Sony hat damit die alte Stärke der SEGA-Konsolen in Europa übernommen und beherrscht seither die Region. Sogar Nintendo ist in Europa stärker als die Xbox.

Quelle: Gamingbolt

Auch interessant für dich: Horizon: Zero Dawn: Der neue Patch ist da

NEWSLETTER