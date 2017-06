Games Playstation Sony-CEO: „Die Playstation 5 steht zur Diskussion“ 6/06/2017 @ 06:27

Die Playstation 4 war/ist ein großer Erfolg und die „Upgrade-Konsole“ namens Pro sichert die Marke für die nächsten Jahre. Aber wie geht es weiter? Was folgt danach…

Sony’s CEO Kaz Hirai sagte gegenüber dem asiatischen Magazin Nikkei, dass das Unternehmen in absehbarer Zeit mit Konsolen fortsetzen werde. Allerdings mahnt er in diesem zur Umsicht, weil Sony immer Konsolen „für alle“ anbieten möchte. Daher wird es keinen Schnellschuß gegen die Xbox One Scorpio geben, wie viele „Analysten“ sich schon zusammengereimt hatten.

Die Playstation 5 wird kommen. Als billige, leistungsstarke und einfach zu entwickelnde Konsole.

Auch interessant für dich: Horizon: Zero Dawn: Der neue Patch ist da

NEWSLETTER