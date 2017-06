Project Xbox Scorpio: Noch mehr „Power“ für die neue Konsole

Wie Mike Ybarra, Corporate Vice President für Xbox und Windows bei Microsoft twitterte, dass von den insgesamt 12GB GGDR5 RAM der Scorpio-Konsole nun 9GB statt der bisher angegeben 8GB für das Game verwendet werden können.

We’ll keep tuning Scorpio to empower creators to share the best versions of their games. Unlocked extra GB of RAM for them, now 9GB of GDDR5

— Mike Ybarra (@XboxQwik) June 8, 2017