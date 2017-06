Zwischendurch Abwärtskompatibilität von Spielkonsolen, sinnvoll oder nicht? 9/06/2017 @ 00:45

Aktuell ist ein Bericht durch die Presse gegangen, bzw. mehr eine Aussage als ein Bericht. Jim Ryan Global Sales and Marketing Chef von Sony sagte vor einigen Tagen ganz klar das Abwärtskompatibilität ein Feature sei nach dem alle schreien würden, es aber kaum jemand nutzen würde. Gerade Microsoft versuchte sich mit seiner X-Box One von der Masse abzuheben und hatte dieses Feature integriert.

Laut einer Statistik von Ars Technica, die eine Million X-Box One Accounts beobachtet haben, die insgesamt 1,65 Milliarden Minuten gespielt haben, konnten gerade einmal knapp 24 Minuten mit X-Box 360 Spielen im Schnitt beobachtet werden. Das ist eine niederschmetternde Zahl. Diese Zahl beweist aber durchaus das Jim Ryan nicht unbedingt unrecht hat. Natürlich gibt es einige Menschen die diese Funktionen nutzen, aber selbst auf eine Netflix Nutzung entfällt in dieser Statistik mehr als die 10fache Zeit.

Es ist also anzunehmen das selbst Casinospiele wie https://de.europalace.com/ mehr Zeit an der X-Box One belegen als Spiele mit Abwärtskompatibilität. Als Autor dieses Artikels und Besitzer von mehr als 500 PS3 Spielen (digital wie Retail zusammengerechnet) würde ich die Abwärtskompatibilität durchaus begrüßen. Ich würde gerne die Chance haben an der PS4 auch meine PS1/2 und 3 Titel spielen zu können, aber sind wir mal ehrlich, für die PS4 kommen so unheimlich viele gute Titel raus, wie soll man da noch Zeit für PS3 Spiele finden? Glücklicherweise steht bei mir persönlich noch jede einzelne Konsolengeneration, aller Hersteller rum, sprich von Gamecube über PS One und X-Box 360 habe ich jede Generation danach zur Hand. Ich brauche also keine Abwärtskompatibilität, aber selbst meine umfangreiche PS3 Sammlung hat noch einige Titel die ich unbedingt spielen will, die ungenutzt, teils originalverpackt im Regal stehen.

Allerdings gibt es in diesem Bereich auch schon PS4 Titel, die in Angeboten gekauft wurden, in 4 für 2 Aktionen mitgenommen worden sind, die mir geschenkt wurden oder ähnliches, die noch originalverpackt im Regal stehen. Wie soll ich also jemals zu PS3 Titeln kommen? Ich glaube ich würde mich einfach freuen zu sehen das Sony mir die Möglichkeit gibt, aber wirklich intensiv nutzen würde ich das Feature wohl nie.

Klar sind es gerade die ganzen Remastered Versionen die einen aufregen können, aber sind wir mal ehrlich, ein Gravity Rush zum Beispiel sieht doch schon hübscher aus, wenn die Grafik nochmal aufgebessert worden ist! Wer ganz ehrlich ist wird zugeben müssen das wir alle die Chance haben wollen aber wirklich nutzen werden wir sie wohl eher weniger. Lediglich Fans von Spielen wie Fable werden vielleicht noch die Abwärtskompatibilität nutzen. Fable gehört aber auch zu DEN TITELN die man gespielt haben MUSS, selbst als Playstation Spieler MUSS man sich Fable anschauen!

Wenn ihr jetzt auch einmal ganz nüchtern darüber nachdenkt welche Spiele ihr zuhause habt, was ihr wirklich sofort als PS3 Spiel spielen an der PS4 spielen würdet, was fällt euch da ein?

