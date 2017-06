Zwischendurch Die Welt der kostenlosen Spiele im Internet 9/06/2017 @ 00:50

Die Welt der kostenlosen Spiele im Internet ist mittlerweile riesengroß geworden. Neben diversen Multiplayer-Online-Arena-Spielen, Free-to-play-Role-playing-games, und diversen Online Casinos, tummeln sich extrem viele andere Angebote im Internet.

Selbst das amerikanische Militär hat es schon geschafft, ein eigenes Spiel ins Internet zu bringen, mit dem neue Rekruten angeworben werden sollen. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie zuverlässig Spiele im Internet sein können. Dabei muss man natürlich ganz genau differenzieren. Zum einen stellt sich natürlich die Frage ob wir in einem Online Casino spielen, einen Ego Shooter spielen, oder ob wir ein anderes Spiel spielen.

Ihr könnt z.b. spielen bei wintingo, dabei handelt es sich um ein Online Casino. Andere Spiele wie z.b. MOBAs, findet ihr zuhauf nicht nur auf Konsole, sondern auch auf dem PC. In den meisten Fällen sind diese Spiele vollkommen kostenlos, jedoch könnt ihr gegen geringen Preis einige kosmetische Veränderungen an euren Spiel Charakteren vornehmen. Soweit so gut. Würde es dabei bleiben, während wir auf der sicheren Seite, und müssen uns keinerlei Gedanken machen.

Leider gibt es aber in jedem Genre schwarze Schafe. Es muss nicht immer unbedingt das Online Casino sein, dass euch das Geld aus der Tasche ziehen will, sondern das kann auch das einfache Handyspiel sein, dass euer Geld verlangt, und euch dazu auffordert immer mehr auszugeben.

Auch interessant für dich: Abwärtskompatibilität von Spielkonsolen, sinnvoll oder nicht?

Mittlerweile ist es vor allem im Bereich der Handygames immer wieder gang und gäbe, dass diese Echtgeld Spielern einen höheren Schwierigkeitsgrad andichten. Sprich investiert ihr einmal Geld, so werdet ihr mit immer schwereren Gegnern konfrontiert werden, so dass ihr immer mehr Geld nachschießen müsst, um wirklich euer maximal Level zu erreichen. Das grenzt natürlich nicht nur an unlauteren Wettbewerb, sondern ist für uns ganz klarer Betrug.

Deshalb findet ihr auf unserer Seite auch keine direkte Werbung für Online Casinos, oder andere abzock Spiele. Alle Spiele die wir auf unserer Seite vorstellen sind selbstverständlich geprüft, getestet, und unbedenklich. Anderenfalls könnten wir es nicht mit unserem Gewissen vereinbaren, euch diese spiele hier auf unserer Seite zu präsentieren.

Dass ich in den letzten Wochen und Monaten allerdings die Beschwerden über Online Casinos, abzocken Spiele am Handy, und vor allem in Game Käufe, die richtig viel Geld kosten, häufen Komma sehen wir uns gezwungen an dieser Stelle einfach mal ein Statement zu setzen und zu sagen nein.

Wir wollen keine Spiele, bei denen wir immer weiter abgezockt werden. Wir möchten keine Spiele, die unser Geld bekommen und dann schwieriger werden. Wir haben die Nase voll davon uns von Handyspielen abzocken zu lassen. Wir appellieren an dieser Stelle an alle Hersteller, und Entwickler, die Handyspiele, Online Casinos, MOBAs, RPG, und andere Spiele entwickeln, bleibt bei euren spielen realistisch. Selbstverständlich steht es jedem Entwickler zu Geld für seinen Spiel zu nehmen, dennoch muss alles in einem Rahmen bleiben, der vertretbar ist. Wenn ein Spieler in einem Handy game zehn oder 15 € investiert, dann ist das meistens genug. Dann muss nicht darauf fossiert werden dass diese Spieler hunderte und aber hunderte von Euro investieren. Wir hoffen dass du in diesem Statement einige Entwickler zumindestens erreicht haben. Selbstverständlich interessiert uns auch eure Meinung zu diesem Thema. Hinterlass uns eure Meinung doch einfach als Kommentar unter diesem Artikel!

Auch interessant für dich: Interessant: Fördert zocken das Risiko glückspielsüchtig zu werden?

NEWSLETTER