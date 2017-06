Games PC-Games Playstation Xbox Die Welt von Destiny 2: Bungie präsentiert drei neue Trailer 10/06/2017 @ 11:30

In drei kurzen Feature-Videos gewährt das Entwickler-Team von Bungie Einblicke in das nächste Kapitel von Destiny.

Destiny 2 – Das nächste Abenteuer

Ein neuer Feind greift in Destiny 2 die Heimat der Hüter an und drängt sie zurück in die Wildnis. Bevor sie zum Gegenschlag ausholen können, müssen sie sich neue Waffen besorgen und neue Fähigkeiten meistern. Mehr Informationen darüber sowie zu den Hintergründen des Abenteuers, das die Hüter in Destiny 2 erwartet, verraten die Entwickler von Bungie in diesem Video:

Die Welten von Destiny 2

In Destiny 2 werden sich die Fans in fremde Welten stürzen. Zusammen mit Bungie können sie die brandneuen Destinationen in dieser Featurette erkunden:

Clans und Guide-Spiele

Destiny vereint Spieler im Kampf gegen die größten Herausforderungen. In Destiny 2 können sich alle Hüter dank neuer Social-Funktionen gemeinsam in epische Schlachten stürzen: Einsatztrupps bilden, Clans beitreten und neue Freunde treffen, die Seite an Seite mit ihnen kämpfen. Wie das funktioniert, erklärt Bungies Entwicklerteam hier:

