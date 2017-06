Epic Games hat heute bekanntgegeben, dass Fortnite ab dem 25. Juli im kostenpflichtigen Early Access für PlayStation 4, Xbox One, PC und Mac erhältlich sein wird.

Fortnite ist ein Action-Aufbauspiel in der Third-Person-Perspektive. Fans können sich bereits jetzt auf der offiziellen Website unter www.fortnite.com für das Spiel registrieren und es dort auch vorbestellen.

In Fortnite errichtet der Spieler im Team mächtige Festungen und kämpft gegen Monsterhorden. Dabei können Gegenstände hergestellt und riesige Welten geplündert werden, in denen kein Match dem anderen gleicht.

„Fortnite ist das Ergebnis von vielen Jahren Arbeit eines talentierten Teams, das mit großer Hingabe und viel Herzblut eine neue Welt erschaffen wollte“, so Darren Sugg, Creative Director von Fortnite. „Es freut uns sehr, diese im Early Access diesen Sommer mit vielen anderen Spielern erkunden zu können.“

Mit einem Fortnite-Gründerpaket können Spieler an der Early Access-Saison teilnehmen, sie erhalten Zugriff auf exklusive Spielevents in diesem Jahr, sowie viele Extras wie etwa Helden, Beute, Waffen und Boosts. Spieler, die ein Gründerpaket vorbestellen, können sogar schon vier Tage früher, am 21. Juli, starten. Außerdem erhalten sie das exklusive „Meister des Sturms“-Waffenpaket. Zudem hat sich Epic Games mit Gearbox Publishing zusammengetan, um PlayStation 4- und Xbox One-Versionen des Spiels für den Einzelhandel auszuliefern.