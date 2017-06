Keine Überraschung auf der E3 2017: Banjo Kazooie-Rucksack sorgt für Wirbel im Internet

Kult-Entwickler RARE ist auf dem Weg zur E3 2017 in Los Angeles, dabei wurde ein Bild von Mike Chapman’s Rucksack gemacht.

Dieser unscheinbare blaue Banjo Kazooie-Rucksack vom RARE-Boss auf einem Rücksitz hat für viel Furore im Netz gesorgt!

Doch nur der Rucksack alleine macht noch keine Ankündigung. RARE wird auf der E3 2017 Sea of Thieves vorstellen. Und nur dieses Game!

Hey dude. Sorry to be the dreamkiller but we’re just here for SOT. It will be an epic show.

— Joe Neate (@JoeNeate1) 9. Juni 2017