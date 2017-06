Playerunknown’s Battlegrounds: Konsolen-Version soll noch dieses Jahr folgen!

Der „Open-World-Shooter“ mit nur einem Leben, besser bekannt auch als „Battle-Royale-Game“, Playerunknown’s Battlegrounds, wird noch dieses Jahr für Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Das bestätigte die Community-Managerin von Entwickler Bluehole via Twitter.

We already annouced that we will release on console later this year after PC release 🙂

