Star Wars Battlefront 2: Das sind die Details zu den kostenlosen DLC’s

Star Wars Battlefront 2 wird kostenlose Download Content’s bieten – soviel ist bekannt, stattdessen, um sicherzustellen, dass die Community dieses Mal nicht gespalten wird, wird DICE und EA die DLC’s allen Gamern kostenlos zur Verfügung stellen. Und so soll es funktionieren.

Die kostenlosen Erweiterungen werden in Form von „Jahreszeiten“ veröffentlicht. Jede Jahreszeit soll neue Inhalte bieten, die allen Gamern zur Verfügung stehen. Mit aufregenden neuen Orten, Charakteren und Quests können wir an einem angeschlossenen Universum teilnehmen und als aktives Mitglied der Star Wars: Battlefront 2 Community belohnt werden, so EA.

Es gibt jedoch „Mikrotransaktionen“ für Skins, welche euch das Geld ein wenig aus den Taschen ziehen soll. Solange dies nur „optische Kosmetik“ ist, wäre das ja nicht so schlimm.

Star Wars Battlefront 2 startet auf der Playstation 4, Xbox One und am PC im November diesen Jahres.

