Das Sparschwein darf geplündert werden: Das ist der Preis der Xbox Scorpio

Kurz vor der offiziellen E3-Konferenz von Microsoft wurde der Preis der Xbox Scorpio bekanntgegeben. Dieser soll laut diversen Medien 499 Euro betragen. Eine stolze Summe, aber dafür bekommen wir die (derzeit) technisch stärkste Heimkonsole geliefert.

Marktanteile wird Microsoft mit der Scorpio dennoch keine der Playstation abjuxen können, darin sind sich viele Experten einig. Zum Beispiel in Großbritannien besitzen 16,5% der Gamer einen 4K-Fernseher, eine noch nicht all zu hohe Anzahl an potenziellen Kunden. Doch es gibt auf der Insel noch immer 2,5 Millionen Xbox 360-Gamer die noch nicht auf die Xbox One umgesattelt haben. Sprich ein hohes Potenzial für die High-End-Konsole, zumindest in den Kerngebieten Großbritannien und den USA – wo Xbox stärker ist als in Europa oder Asien.

I can now say with confidence Project Scorpio is $499. Unless something changes today, that is what will be announced.

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) 11. Juni 2017