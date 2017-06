Games Xbox E3 2017: Ori and the Will of the Wisp vorab geleakt 11/06/2017 @ 15:09

Die E3-Präsentation von Microsoft findet zwar erst heute um 23 Uhr (unserer Zeit) statt, dennoch sind schon erste Leaks durchgedrungen.

So meldet IndianNoob das „Ori and the Will of the Wisp“ bei der Präsentation zu sehen wird und es gibt auch schon erste Screenshots aus dem Game, welches bei den Moon Studios aus Wien entsteht.

Auch interessant für dich: Das Sparschwein darf geplündert werden: Das ist der Preis der Xbox Scorpio

NEWSLETTER