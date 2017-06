E3 2017: Unbekanntes Star Wars-Spiel wird nicht zu sehen sein

Das Star Wars-Spiel, welches unter der Leitung von Amy Hennig (Uncharted, Legacy of Kain, Soul Reaver) bei Visceral Games in Entwicklung ist, wird nicht auf der diesjährigen E3 zu sehen sein.

Dieses Jahr steht im Zeichen von Star Wars Battlefront 2 (Link: Amazon.de), wie Hennig via Twitter mitteilte.

It’s #Battlefront2’s year – very proud of our friends at DICE and Motive! We’re still hard at work on our game, though, have no fear… 🙂

— Amy Hennig (@amy_hennig) 10. Juni 2017