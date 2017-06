Games PC-Games Playstation Xbox Fortsetzung von Wolfenstein: The New Order unabsichtlich geleakt 11/06/2017 @ 21:00

Welch ein Zufall, ein weiterer Leak zur E3 2017: Die Bethesda-E3-Konferenz ist noch nicht einmal im Gange und schon wurde die Fortsetzung zu Wolfenstein: The New Order (Release: 2014) angekündigt.

Amazon.de listete kurz „Wolfenstein 2: The New Colossus“ und kündigte den Titel für den 27. Oktober 2017 an.

Natürlich war das nur ein Versehen und wurde schnell wieder aus der Listung genommen, der Effekt – VOR der offiziellen E3-Eröffnung – in die News zu kommen wurde dennoch damit erzielt. Auch – oder gerade deswegen – weil eine Fortsetzung von Wolfenstein erwartet wurde.

